《路透晚报》--12月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：扩大对外开放，将修订外商投资产业指导目录--国务院

中国国务院召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。

--中国财政：财政政策要更积极有效，继续减税降费推进个税改革--财政部

中国财政部周四召开全国财政工作会议重申，2017年将继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；并研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。

--中国外汇：9月末全口径外债余额环增3%，外债去杠杆进程已基本结束--外管局

中国国家外汇管理局称，截至9月末，全口径外债余额为14,320亿美元，较6月末增加427亿美元，增幅为3%，延续了今年二季度以来外债总规模稳步回升的态势，表明外债去杠杆进程已基本结束；并预计未来外债规模将进一步企稳。

--路透专访：中国经济续向好利率处升势，稳汇率“动嘴”很重要--央行参事

中国人民银行参事盛松成在接受路透专访时表示，从经济指标和市场反应看，中国利率已处于上升趋势，降息已不可能。而人民币汇率是真正的“人无贬基”（没有贬值基础），但受实需购汇需求和贬值预期形成的共振影响，却遭遇实实在在的“跌跌不休”；他认为管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，以实际行动赢得市场信心，预计明年上半年跌幅有限。

--中国政策：进一步扩大对外开放，服务业重点放宽银行、证券等领域限制

中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制。

--中国财政：目标建立现代增值税制，个别税负增加问题将会逐步缓解--财长

中国财政部部长肖捷称，全面推开营改增试点是确保所有行业税负只减不增，个别税负增加问题将会逐步缓解，从目前掌握的税收征管数据分析，约有1.5%的纳税人出现了税负不同程度上升的情况。而增值税改革的最终目标，是要建立现代增值税制。

--中国政策：推进农村产权制度改革，力争三年完成集体资产清产核资--国务院

中国国务院发布稳步推进农村集体产权制度改革的意见称，全面加强农村集体资产管理，力争约三年时间进行集体资产清产核资，并由点及面开展集体经营性资产产权制度改革，引导农村产权规范流转和交易。

--中国煤炭:目标淘汰过剩落后产能8亿吨/年，2020年产量39亿吨--十三五规划

中国国家发改委发布“煤炭工业发展十三五规划”称，目标化解淘汰煤炭过剩落后产能8亿吨/年左右，到2020年煤炭产量39亿吨。并力争到2020年，大型煤炭基地外煤炭产量控制在2亿吨以内，14个大型煤炭基地产量37.4亿吨，占全国煤炭产量的95%以上。

--香港经济：11月访港旅客按年跌2.1%，非中国旅客升幅略扩大--旅发局

香港旅游发展局公布数据显示，11月份整体访港旅客按年跌2.1%，跌幅较上月略低，其中内地旅客减少3.5%，非中国内地旅客则连续第三个月回升，按年增长率亦比10月略高。

【金融】

--中国央行：金融机构大额和可疑交易管理新规出炉，现金交易报告标准降至5万

中国人民银行发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，并调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。

--中国证券：12月末QFII获批额度增至873.09亿美元—外管局

中国国家外汇管理局周四公布数据显示, 截至12月28日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至873.09亿美元；上月末为864.09亿美元。

--中国保险：保监会将加强保险公司股权监管，单一股东持股上限降至三分之一

为进一步加强股权监管、规范股东行为，中国保监会将全面修订《保险公司股权管理办法》，将单一股东持股比例上限由51%降低至三分之一，并确保投资人资金来源真实合法，防范用保险资金通过理财方式自我注资等行为。

--中国外汇：9月末银行业对外净负债1,520亿美元，较6月末上升120亿--外管局

中国国家外汇管理局公布，截至9月末，中国银行业对外净负债1,520亿美元，较6月末上升120亿美元，为该数据公布以来首次反弹。

--中国财政：今年签约国际金融组织贷款33亿美元和5亿元人民币--财政部

中国财政部称，今年中国共签约国际金融组织和外国政府贷款43.19亿美元和5.25亿元人民币，其中，国际金融组织贷款33.09亿美元和5.25亿元人民币。

--《台湾金融市场一周展望》新年后台股料重聚交易信心，股汇市先看盘整

新年脚步将到，下周台湾股市料重聚交易信心，量能逐步恢复；只不过，美股高处不胜寒，台股不排除一同落入盘整。中国人民币走势及美国新任总统特朗普举措，则将左右2017年初国际金融市场方向。

【固定收益】

--《分析》年终财政投放担纲主力，托底维稳后中国央行中性态度未改

2016年最后一周在年终财政资金投放的护航下，中国银行间市场资金面相对平稳度过跨年考验，央行公开市场则借势转向净回笼；央行此前在债市危急时刻接连出招托底维稳，以避免系统性风险爆发，随着市场情绪平复，央行随即收力表明中性态度仍未改。

--《鸡年展望》风险交织中国信用债利差料先上后下，短久期中高等级可首选

熬过了2016年违约激增的上半年以及黑天鹅满天飞的下半年，明年中国信用债市场前路依然坎坷。流动性宽松不再，委外和理财再踩刹车；经济回暖可持续性存疑，宏观信用风险仍不乐观，信用风险溢价的上升令处于低位的信用利差面临走阔压力。分析人士认为，央行货币政策边际收紧的“决绝”，加上信用债需求大户委外规模的收缩，需求端的风险不容忽视。

--中国债市动态：猴年最后交易日期现货延续暖势，偏淡交投中险资买盘仍在

中国2016年最后一个交易日，银行间现券早盘仍延续暖势，国债期货亦同步小幅上涨。交易员称，继上日国债期货基差修复带来期现货联袂向好之后，今日除了在部分险资机构买盘带动下，国债收益率继续小幅下行之外，其余机构参与积极性有限，市场整体交投较为清淡。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.6474%，获2.4亿元追加

中国财政部公告称，今日招标发行的三个月期贴现国债，共获得2.4亿元人民币追加认购，最终发行量为62.4亿元。业内人士稍早透露，该期贴现国债加权中标收益率2.6474%，边际中标收益率2.6974%，投标倍数3.07倍。

--中国货币市场：资金偏松利率下行，年末财政存款投放保流动性平稳

中国银行间市场资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。交易员表示，年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响，且多数机构已提前做好头寸，流动性保持平稳。

--中国票据市场：转贴利率波动有限，年关前仅个别机构收票总体业务寥寥

中国票据市场转贴利率本周波动有限；年内最后一周，多数机构资产端摆布已落定，仅个别机构少量收票，总体业务寥寥，而资金供需及价格也维持基本稳定，票据利率亦相对平稳。

--中国债市：2016年地方债发行增近六成至6.05万亿，公开发行方式占比稍降

路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458.4034亿元人民币，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。

【外汇】

--《人民币综述》汇价乌龙再掀市场敏感情绪，岁末年初监管思路“求稳不求变”

周三晚间一则“在岸人民币破7”的新闻迅速在社交网络传播并引发恐慌，导致央行连夜火速澄清。事实上人民币兑美元汇率已非常接近7，“破7”也是早晚的事，但一则误传的消息引起如此巨大反应，市场敏感情绪可见一斑。下周新一年的个人购汇额度释放，料继续施压人民币汇率，但岁末年初监管思路料将“求稳不求变”。

--人民币汇率：CFETS篮子货币数量扩增美元权重调降，更看重对篮子货币稳定

中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。

--中国外汇：三季度经常账顺差693亿美元，资本和金融账户顺差51亿美元--外管局

中国国家外汇管理局公布国际收支平衡表最终数据称，今年三季度经常账户顺差693亿美元，资本和金融账户顺差51亿美元。

--中国汇市：人民币早盘高开后升幅明显收窄，逢低购汇仍多大行且稳且退

人民币兑美元即期早盘大幅高开后升幅明显收窄，中间价则大涨近130点。交易员称，人民币开盘创半个月盘中新高后，逢低购汇盘快速涌出，大行且稳且退最终守在6.95元附近，今日料稳定在该点位附近，等待来年表现。

--人民币衍生品：境内外美元掉期曲线均续升，两地一年掉期点差创新纪录

中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小升。交易员称，由于周内人民币流动性较之前略紧，而年末大行有出部分美元，使得美元流动性相对较为宽松，短端上升也间接推高长端；预计节后人民币流动性将转松，这或限制短端上行空间，进而限制长端升势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数均跌，CFETS指数全年下跌6.06%

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.17%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.5，BIS篮子指数微跌至96.24。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创一年半新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至一年 半高点。债市风波持续，且A股经历近期的整固后，不少基金经理相信明年初股市有大概率的上涨机会。

--中国股市：沪综指小幅收升结束2016年交易，但全年跌幅仍逾一成

中国股市沪综指小幅收升，终结三连跌并收官2016年交易，但全年仍录得逾一成跌幅。分析师指出，年底股市资金面仍偏紧，且市场人气相当谨慎，投资者节前已无心恋战，股指维持窄幅波动，整体交投仍在低位水平。沪综指收报3,103.64点，涨7.54点或0.24%，全日波幅不足19点。

--《技术分析》中国股市沪综指反复测试半年线支撑

中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。

--《鸡年展望》房地产“虚胖”成中国经济隐忧，货币闸门收紧调整料温和

房地产已被视为2017年中国经济最大的不确定因素，政府亦将今年居首的“去库存”任务让位于“防风险”。而随着货币总闸门趋于收紧，风起云涌的楼市也将渐归平静，不过业内人士多预计调整不至于太剧烈。

--中国个股：万家文化遭上交所问询，包括资金来源以及是否与阿里系有关等

中国浙江万好万家文化股份有限公司公告称，对于西藏龙薇文化传媒有限公司拟通过股份转让取得公司控股股东事项，上海证券交易所问询称，要求其作出进一步说明和披露，具体包括权益变动的决定过程，资金来源，后续计划，以及收购是否与“阿里系”合一集团借壳有关等。

--《焦点》今年中资海外并购创纪录，料面临更加严格的监管

继今年中资已完成的海外并购大增46%并创下1,050亿美元的纪录之后，对海外资产的兴致可能保持稳健。中资企业收购的资产涵盖各个领域，从电影公司到足球俱乐部都有。但国内外加强监管，可能导致中资企业更难收购其核心业务领域以外的企业，或者进行资金来源信息披露不充分的收购。

--香港房地产：11月私人住宅楼价创新高，惟租金终结此前连六个月升势

香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，11月全港私人住宅楼价指数连续第八个上升，升穿去年9月的高位，创历史新高，但按月升幅比10月份明显收窄，且月内租金指数终结此前连续六个月上涨，按月回落0.93%。

--香港个股：上置集团出资近10亿人民币参与合伙，向民生银行购四个物业项目

中国房地产商--上置集团宣布，将出资近10亿元人民币参与成立一家合伙企业，以向民生银行收购四项位于北京、上海及深圳等一线城市的物业项目收益权。

--中国企业：华为预期2016年销售收入增长32%至5,200亿元人民币

中国华为技术有限公司表示，预计2016年公司销售收入将增长32%，达到5,200亿元人民币(748亿美元)，得益于公司各项业务表现强劲。

--中国个股：云南白药称其控股股东引入新华都为战投，后者增资约254亿元