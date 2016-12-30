中国汇市：人民币早盘高开后升幅明显收窄，逢低购汇仍多大行且稳且退

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
* 人民币早盘升幅明显收窄，中间价则大涨
* 逢低购汇盘快速涌出
* 大行且稳且退守在6.95元附近
* 关注明年首个交易日中间价和市场价水平
路透上海12月30日 - 人民币兑美元即期 周五早盘大幅高开后升幅明显收窄，中间价则大涨近130点。交易员称，人民币开盘创半个月盘中新高后，逢低购汇盘快速涌出，大行且稳且退最终守在6.95元附近，今日料稳定在该点位附近，等待来年表现。
他们并指出，当前市场价低于中间价逾120点，这料会拉低明年第一个交易日的中间价，除非这几日美元指数继续明显调整；明年个人购汇额度将重新恢复，市场更关注首个交易日的中间价和市场价水平，借此探寻监管维稳思路。
“市场仍看贬明年初人民币走势，会一直持续到过年（春节）前。希望不要破7，至少在过年前不要破。”一外资行交易员称。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率再度上行；其中隔夜 大涨535个基点至12.81267%；一年期HIBOR 升12个基点至6.92467%。另外，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周五盘中一度大涨1,238个基点至16.572%，最新则报13.968%。
中国央行参事盛松成日前接受路透专访时表示，人民币汇率是真正的“人无贬基”（没有贬值基础），他认为管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，以实际行动赢得市场信心，预计明年上半年跌幅有限。
北京时间12:09，人民币兑美元 即期报6.9493元，开盘报6.9310元，上日收报6.9547元，夜盘终报6.9552元。今日人民币兑美元中间价 报6.937元，上日为6.9497元。人民币兑美元即期成交额 为146.76亿美元，上日半日为156.98亿美元。
全球汇市方面，欧元周五亚洲盘跳升至三周高位，因假期影响交投淡静，但欧元今年料录得年度跌幅，因预期美国总统当选人特朗普的政策将提振通胀，并促使美联储加快升息脚步。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2938元, 上日尾盘为7.295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9682元, 与在岸即期价差为189点，上一交易日尾盘报6.966元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9481，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3183、5.9685和8.5293。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/马蓉; 审校 张喜良)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行