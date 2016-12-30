中国汇市：人民币早盘高开后升幅明显收窄，逢低购汇仍多大行且稳且退

* 人民币早盘升幅明显收窄，中间价则大涨

* 逢低购汇盘快速涌出

* 大行且稳且退守在6.95元附近

* 关注明年首个交易日中间价和市场价水平

路透上海12月30日 - 人民币兑美元即期 周五早盘大幅高开后升幅明显收窄，中间价则大涨近130点。交易员称，人民币开盘创半个月盘中新高后，逢低购汇盘快速涌出，大行且稳且退最终守在6.95元附近，今日料稳定在该点位附近，等待来年表现。

他们并指出，当前市场价低于中间价逾120点，这料会拉低明年第一个交易日的中间价，除非这几日美元指数继续明显调整；明年个人购汇额度将重新恢复，市场更关注首个交易日的中间价和市场价水平，借此探寻监管维稳思路。

“市场仍看贬明年初人民币走势，会一直持续到过年（春节）前。希望不要破7，至少在过年前不要破。”一外资行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率再度上行；其中隔夜 大涨535个基点至12.81267%；一年期HIBOR 升12个基点至6.92467%。另外，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周五盘中一度大涨1,238个基点至16.572%，最新则报13.968%。

中国央行参事盛松成日前接受路透专访时表示，人民币汇率是真正的“人无贬基”（没有贬值基础），他认为管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，以实际行动赢得市场信心，预计明年上半年跌幅有限。

北京时间12:09，人民币兑美元 即期报6.9493元，开盘报6.9310元，上日收报6.9547元，夜盘终报6.9552元。今日人民币兑美元中间价 报6.937元，上日为6.9497元。人民币兑美元即期成交额 为146.76亿美元，上日半日为156.98亿美元。

全球汇市方面，欧元周五亚洲盘跳升至三周高位，因假期影响交投淡静，但欧元今年料录得年度跌幅，因预期美国总统当选人特朗普的政策将提振通胀，并促使美联储加快升息脚步。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2938元, 上日尾盘为7.295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9682元, 与在岸即期价差为189点，上一交易日尾盘报6.966元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9481，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3183、5.9685和8.5293。