日本热股：高田股价连续第二日跳涨，因美国刑事诉讼料达成和解

台湾股市：收盘续创逾17年新高，因美联储暗示将谨慎升息
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
此后高田股价大涨41%之多，公司市值现为6.1亿美元。
“高田的问题根本还没解决，但与美国达成和解有助于该公司迈出第一步，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示；他并称投资者似乎正在回补空仓。
在召回成本与诉讼方面，高田可能仍面临数以十亿计美元费用。高田气囊气体发生器全球召回数量在一亿个之谱。
高田目前正寻求金主以进行重组。消息人士表示，尽管某些有意收购者希望高田声请破产，以免除多数债务，但诸如本田汽车 等债权人则可能抵制包含声请破产在内的一切救助；因为若高田破产，他们将必须自行承担大量损失。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 高琦/龚芳)
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
软银一度跳涨4.5%，触及近两周高位8,894日圆，并为日经指数贡献了31个点的升幅。此前彭博报导称，该公司在英伟达(Nvidia)累积了40亿美元持股。