日本热股：高田股价连续第二日跳涨，因美国刑事诉讼料达成和解

此后高田股价大涨41%之多，公司市值现为6.1亿美元。

“高田的问题根本还没解决，但与美国达成和解有助于该公司迈出第一步，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示；他并称投资者似乎正在回补空仓。

在召回成本与诉讼方面，高田可能仍面临数以十亿计美元费用。高田气囊气体发生器全球召回数量在一亿个之谱。