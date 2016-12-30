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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 12:45 BJT

日本热股：高田股价连续第二日跳涨，因美国刑事诉讼料达成和解

此后高田股价大涨41%之多，公司市值现为6.1亿美元。

“高田的问题根本还没解决，但与美国达成和解有助于该公司迈出第一步，”一吉投资顾问首席基金经理人秋野充成表示；他并称投资者似乎正在回补空仓。

在召回成本与诉讼方面，高田可能仍面临数以十亿计美元费用。高田气囊气体发生器全球召回数量在一亿个之谱。

高田目前正寻求金主以进行重组。消息人士表示，尽管某些有意收购者希望高田声请破产，以免除多数债务，但诸如本田汽车 等债权人则可能抵制包含声请破产在内的一切救助；因为若高田破产，他们将必须自行承担大量损失。(完) (编译 王颖/陈宗琦；审校 高琦/龚芳)
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