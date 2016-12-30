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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 13:17 BJT

《全球汇市》欧元跳涨但美元下滑，临近假期市场交投清淡

中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货
币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成
发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。 
    
    中国一直推广使用该汇率指数，部分在于转移外界对于人民币兑美元贬值的注意力。人
民币兑美元即期此前创逾八年半新低。
    
    “尽管人民币兑美元处于八年低位，但人民币兑CFETS篮子的当前水平接近四个月高位
，”Brown Brothers Harriman外汇策略师称。
    
    分析师表示，上述调整符合中国央行不鼓励投资者专门盯着人民币波动的做法，但对于
人民币的影响将很有限。人民币兑美元2017年预计进一步走软。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0529  1.0490  +0.37  -3.05  1.0860
    美元/日圆            116.73  116.53  +0.17  -2.97  120.30
    欧元/日圆         122.93  122.23  +0.57  -5.78  130.47
    美元/瑞郎            1.0194  1.0225  -0.30  +1.76  1.0018
    英镑/美元            1.2283  1.2257  +0.21 -16.66  1.4738
    美元/加元            1.3477  1.3500  -0.17  -2.62  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9670  6.9652  +0.03  +6.07  6.5680
    澳元/美元            0.7233  0.7214  +0.26  -0.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.6959  0.6961  -0.03  +1.96  0.6825
    澳元/日圆         84.450  84.100  +0.42  -3.62  87.620
    新西兰元/日圆     81.220  81.010  +0.26  -0.93  81.980
    英镑/日圆         143.37  142.82  +0.39 -19.10  177.22
    澳元/新西兰元     1.0392  1.0359  +0.32  -2.55  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李爽/高琦/于春红/王琛/刘秀红)
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