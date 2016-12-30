《全球汇市》欧元跳涨但美元下滑，临近假期市场交投清淡

中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货 币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成 发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。 中国一直推广使用该汇率指数，部分在于转移外界对于人民币兑美元贬值的注意力。人 民币兑美元即期此前创逾八年半新低。 “尽管人民币兑美元处于八年低位，但人民币兑CFETS篮子的当前水平接近四个月高位 ，”Brown Brothers Harriman外汇策略师称。 分析师表示，上述调整符合中国央行不鼓励投资者专门盯着人民币波动的做法，但对于 人民币的影响将很有限。人民币兑美元2017年预计进一步走软。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0529 1.0490 +0.37 -3.05 1.0860 美元/日圆 116.73 116.53 +0.17 -2.97 120.30 欧元/日圆 122.93 122.23 +0.57 -5.78 130.47 美元/瑞郎 1.0194 1.0225 -0.30 +1.76 1.0018 英镑/美元 1.2283 1.2257 +0.21 -16.66 1.4738 美元/加元 1.3477 1.3500 -0.17 -2.62 1.3839 美元/离岸人民币 6.9670 6.9652 +0.03 +6.07 6.5680 澳元/美元 0.7233 0.7214 +0.26 -0.58 0.7275 新西兰元/美元 0.6959 0.6961 -0.03 +1.96 0.6825 澳元/日圆 84.450 84.100 +0.42 -3.62 87.620 新西兰元/日圆 81.220 81.010 +0.26 -0.93 81.980 英镑/日圆 143.37 142.82 +0.39 -19.10 177.22 澳元/新西兰元 1.0392 1.0359 +0.32 -2.55 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李爽/高琦/于春红/王琛/刘秀红)