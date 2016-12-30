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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 13:15 BJT

中国新债：农发行下周三招标发行至多200亿元五期债，期限1-10年

路透上海12月30日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(2017年1月4日)招标发行至多200亿元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。

上述五期债为该行2017年第1-5期金融债，具体发行条款如下：

2017年第1-5期金融债

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招标规模上限 1/3/5/7/10年：各40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：2017年1月4日下午14:00-15:00

7/10年：2017年1月4日下午14:00-15:30

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日 2017年1月6日

起息日 2017年1月6日

发行期 2017年1月5日-6日

上市日 2017年1月10日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%

------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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