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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 14:13 BJT

新兴汇市：多数亚币年线料收低，人民币创下1994年以来最大跌幅

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            116.56    116.55   -0.01   +3.21    120.30
    坡元            1.4449    1.4480   +0.21   -1.90    1.4175
    台币          32.211    32.312   +0.31   +2.65    33.066
    韩元           1205.35   1207.70   +0.19   -2.52   1174.95
    泰铢             35.78     35.95   +0.48   +0.67     36.02
    菲律宾披索       49.55     49.72   +0.35   -5.35     46.90
    印尼卢比      13435.00  13460.00   +0.19   +2.61  13785.00
    印度卢比       67.95     68.11   +0.24   -2.65     66.15
    马币            4.4845    4.4830   -0.03   -4.34    4.2900
    人民币          6.9495    6.9552   +0.08   -6.58    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 于春红/王琛/王颖；审校 高琦/王洋/于春红)
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