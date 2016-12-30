澳洲股市：今年最后一个交易日收低，但年线创三年来最大涨幅

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
从年线来看，金融股录得4.2%的年度涨幅，澳新银行(ANZ)涨9.2%，澳洲国民银行 涨5.5%，两家银行都取得2013年以来最佳年度表现。
但澳洲市值最大的银行--澳洲联邦银行(CBA) 年线跌3.7%，创五年来最大年度跌幅；而澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 下跌近3%，此前连续四年收涨。
金属及矿业类股 今日收跌0.47%，不过仍创下2009年以来最佳年度表现。
必和必拓 和力拓 今日均跌逾1%。年度表现方面，必和必拓涨40.7%，创九年最佳；而力拓涨34.2%，为2009年以来最佳。
黄金指数 今日收高6.2%，受到金价上涨支撑。(完)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行