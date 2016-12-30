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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 14:12 BJT

澳洲股市：今年最后一个交易日收低，但年线创三年来最大涨幅

从年线来看，金融股录得4.2%的年度涨幅，澳新银行(ANZ)涨9.2%，澳洲国民银行 涨5.5%，两家银行都取得2013年以来最佳年度表现。

但澳洲市值最大的银行--澳洲联邦银行(CBA) 年线跌3.7%，创五年来最大年度跌幅；而澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 下跌近3%，此前连续四年收涨。

金属及矿业类股 今日收跌0.47%，不过仍创下2009年以来最佳年度表现。

必和必拓 和力拓 今日均跌逾1%。年度表现方面，必和必拓涨40.7%，创九年最佳；而力拓涨34.2%，为2009年以来最佳。

黄金指数 今日收高6.2%，受到金价上涨支撑。(完)
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