台湾股市：收高且全年大涨11%，美元跌及外资归队有利元月行情

路透台北12月30日 - 台湾股市周五收高逾1%，全年涨幅约11%。分析师指出，国际美元回落，亚洲资金外 流忧虑减缓，再加上外资休假后归队，令台股呈现价涨量稍增格局，月线也小幅收高12点。 台湾加权股价指数 收高1.10%，至9,253.50点；今日成交初值 为561.83亿台币，上交易 日修正后为527.66亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，除美元回落，亚洲资金外流忧虑减缓的题材外，今日政府拟将当冲 的证交税减半征收为千分之1.5，希望提振交易动能，也被视为有利于台股表现。 〞元月行情有机会表现。〞他说。 薛舜日认为，元旦假期过后，大盘指数将有机会上探前波高位，且因今日扩量收复季线，回档该关卡将可 望发挥支撑。 分析师预期，下周二台股新年开红盘区间料在9,200-9,400点。 台湾行政院周五表示，为提振台股交易动能，拟将当冲的证交税减半征收为千分之1.5，修法后可望实施 。 本地时间14:06，MSCI亚太明晟指数 涨0.54%。(完)