台湾股市：收高且全年大涨11%，美元跌及外资归队有利元月行情

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透台北12月30日 - 台湾股市周五收高逾1%，全年涨幅约11%。分析师指出，国际美元回落，亚洲资金外 流忧虑减缓，再加上外资休假后归队，令台股呈现价涨量稍增格局，月线也小幅收高12点。 台湾加权股价指数 收高1.10%，至9,253.50点；今日成交初值 为561.83亿台币，上交易 日修正后为527.66亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，除美元回落，亚洲资金外流忧虑减缓的题材外，今日政府拟将当冲 的证交税减半征收为千分之1.5，希望提振交易动能，也被视为有利于台股表现。 〞元月行情有机会表现。〞他说。 薛舜日认为，元旦假期过后，大盘指数将有机会上探前波高位，且因今日扩量收复季线，回档该关卡将可 望发挥支撑。 分析师预期，下周二台股新年开红盘区间料在9,200-9,400点。 台湾行政院周五表示，为提振台股交易动能，拟将当冲的证交税减半征收为千分之1.5，修法后可望实施 。 本地时间14:06，MSCI亚太明晟指数 涨0.54%。(完)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行