《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月26日-30日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周微跌，全年则累计下跌6.6%，创记录最大年度跌幅。本周人民币汇率大部分时间处于横盘走势，周三晚间一度触及6.9666元的逾八年半低点，央行并及时澄清个别媒体“人民币破7”报导不实；之后因监管层启动中间价过滤机制及外围环境好转，人民币出现反弹，而逢低购汇盘亦汹涌，但大行仍值守6.95元关口。由于新年个人购汇额度重新恢复，各方也密切关注监管维稳动向。 公开市场操作: --2016年最后一周在年终财政资金投放的护航下，中国银行间市场资金面相对平稳度过跨年考验，央行公开市场则借势转向净回笼；央行此前在债市危急时刻接连出招托底维稳，以避免系统性风险爆发，随着市场情绪平复，央行随即收力表明中性态度仍未改。

分析人士指出，不论从中央经济工作会议定调以及随后央行的表态看，在确保守住底线的基础上，防风险挤泡沫将是明年央行关注的重中之重，除外汇占款流失压力犹在仍需被动进行基础货币投放外，短期内难见货币政策的放松空间。

他们并认为，短期内央行仍会倚重公开市场逆回购、中期借贷便利（MLF）和常备借贷便利（SLF）等定向工具，考虑到降杠杆以及汇率贬值压力等制约因素仍在，降准大招依旧慎用；不过考虑到资金外流势头未减，若定向工具扶助力不从心，中期看降准的可能性也不能完全排除。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率下行明显。年末人气虽趋清淡，但长端品种受险资买盘推动，后半周收益率大幅下降，国债表现更优于金融债，10年国债近一个月来首度下破3%整数关口，10年国债期货贴水亦有所修复。跨年资金面整体好于预期，短债需求亦暖；上交所国债质押式回购隔夜利率周中一度冲高至33%但仅是昙花一现，后半周回落明显。

票据: --中国票据市场转贴利率当周波动有限；年内最后一周，多数机构资产端摆布已落定，仅个别机构少量收票，总体业务寥寥，而资金供需及价格也维持基本稳定，票据利率亦相对平稳。