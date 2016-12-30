国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差今年以九个月高位收官

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
官方数据显示，新加坡11月船用燃料油销售连续第二个月增加，因船运业前景改善让更多船只在新加坡补充燃料。新加坡是全球最大的船舶加油港。
上述交易员补充称，新加坡船舶燃料油需求也料将持坚，因俄罗斯炼厂减产从而抑制船运活动，因此有部分需求从俄罗斯港口转向新加坡。
不过，燃料油供应将可能改善，因欧洲贸易商准备运油至亚洲。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，截至12月29日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油独立库存减少约4.3%，因巨型油轮装运运往新加坡的船货。
还有来自中东的供应，Bahrain Petroleum正在标售1月船货。
新加坡现货市场达成五笔交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/王兴亚；审校 孙茉莉/白云)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行