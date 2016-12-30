国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差今年以九个月高位收官

官方数据显示，新加坡11月船用燃料油销售连续第二个月增加，因船运业前景改善让更多船只在新加坡补充燃料。新加坡是全球最大的船舶加油港。

上述交易员补充称，新加坡船舶燃料油需求也料将持坚，因俄罗斯炼厂减产从而抑制船运活动，因此有部分需求从俄罗斯港口转向新加坡。

不过，燃料油供应将可能改善，因欧洲贸易商准备运油至亚洲。

荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，截至12月29日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油独立库存减少约4.3%，因巨型油轮装运运往新加坡的船货。

还有来自中东的供应，Bahrain Petroleum正在标售1月船货。

新加坡现货市场达成五笔交易。(完)

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