日本股市：日经指数在震荡交投中跌至三周低点，但年线实现五连涨

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
日股受到日圆兑美元跌势提振；因外界预期特朗普政府将通过增加基础设施开支、减税及放松监管来提振美国经济和提高通胀。
“日本股市今年在很大程度上受到了英国退欧和美国大选等全球性事件的影响。就明年来说，日本股市将继续准备迎接风险，比如特朗普会否实施竞选时承诺的政策，”大和证券股市策略师高桥和宏说道。
日本高田 周五再获关注，股价最高跳涨21%至涨停，因有消息称，该公司可能在奥巴马政府下个月任期届满之前，与美国司法部达成和解。
制药类股和渔业类股表现优于大盘，安斯泰来制药(Astellas) 上涨1.3%，卫材 涨1.1%，Nippon Suisan 飙升2.7%。
房地产和钢铁股遭遇卖盘。三井不动产 跌1.3%，新日铁住金 下挫1.2%。
东芝 反弹上涨9.4%，据察散户投资者在年底之前空头回补。截至周四的过去三天东芝股价曾暴跌40%左右，已导致市值蒸发约65亿美元。此前该公司称可能不得不提列与收购的美国一家核电建设公司相关的数十亿美元支出。
东证股价指数 持平，报1,518.61点，JPX-日经400指数 跌0.1%，报13,614.80点。(完)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行