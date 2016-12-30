日本股市：日经指数在震荡交投中跌至三周低点，但年线实现五连涨

日股受到日圆兑美元跌势提振；因外界预期特朗普政府将通过增加基础设施开支、减税及放松监管来提振美国经济和提高通胀。

“日本股市今年在很大程度上受到了英国退欧和美国大选等全球性事件的影响。就明年来说，日本股市将继续准备迎接风险，比如特朗普会否实施竞选时承诺的政策，”大和证券股市策略师高桥和宏说道。

日本高田 周五再获关注，股价最高跳涨21%至涨停，因有消息称，该公司可能在奥巴马政府下个月任期届满之前，与美国司法部达成和解。

制药类股和渔业类股表现优于大盘，安斯泰来制药(Astellas) 上涨1.3%，卫材 涨1.1%，Nippon Suisan 飙升2.7%。

房地产和钢铁股遭遇卖盘。三井不动产 跌1.3%，新日铁住金 下挫1.2%。

东芝 反弹上涨9.4%，据察散户投资者在年底之前空头回补。截至周四的过去三天东芝股价曾暴跌40%左右，已导致市值蒸发约65亿美元。此前该公司称可能不得不提列与收购的美国一家核电建设公司相关的数十亿美元支出。