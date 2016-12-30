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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 14:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：年底汇市交投动荡

0639GMT：

* 欧元兑美元涨0.48%，美元兑日圆升0.04%

* 澳元兑美元涨0.26%，新西兰元兑美元持平，英镑兑美元涨0.1%，美元兑加元跌0.23%

* 美元兑人民币跌0.08%，美元兑离岸人民币涨0.04%，美元兑印度卢比下滑0.23%，美元兑坡元下跌0.16%

* 日股日经指数跌0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.49%，美国原油期货升0.41%，美国公债收益率报2.4810%，以美元计价黄金价格升0.23%

* 中国进一步扩大对外开放，服务业重点放宽银行、证券等领域限制

(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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