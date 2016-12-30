版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 16:59 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增14亿台币，上周则净增158.5亿

路透台北12月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增14亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(
万亿)2,973亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增158.5亿台币。
                        
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   12/26        3,964.50                3,963.00           -1.5
   12/27        2,050.50                2,050.00           -0.5
   12/28        1,201.50                1,217.50          +16.0
   12/29        1,769.50                1,770.50           +1.0
   12/30        2,331.50                2,330.50           -1.0
 总计          11,317.50               11,331.50          +14.0
        
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
   12/26               5                       3
   12/27               5                       3
   12/28               6                       2
   12/29              44                       2
   12/30               6                       2
 总计                 66                      12
 (完)

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐