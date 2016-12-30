《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增14亿台币，上周则净增158.5亿

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透台北12月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增14亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆( 万亿)2,973亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增158.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 12/26 3,964.50 3,963.00 -1.5 12/27 2,050.50 2,050.00 -0.5 12/28 1,201.50 1,217.50 +16.0 12/29 1,769.50 1,770.50 +1.0 12/30 2,331.50 2,330.50 -1.0 总计 11,317.50 11,331.50 +14.0 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 12/26 5 3 12/27 5 3 12/28 6 2 12/29 44 2 12/30 6 2 总计 66 12 (完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行