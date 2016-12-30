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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 17:11 BJT

香港数据：11月底止外汇基金总资产降至35,899亿港元--金管局

路透香港12月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年11月底止外汇基金总资产为35,899亿港元，较10月底减少35亿港元。

其中外币资产减少361亿港元，港元资产则增加326亿港元。

货币发行局帐目显示，11月底的货币基础为16,209亿港元，较10月底增36亿港元，升幅为0.2%。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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