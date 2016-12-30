全球金市：金价上扬，将以逾9%的年涨幅结束连续三年的年线跌势

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
尽管11月出现大幅下滑，但金价今年至今已涨逾9%。此前曾连续三年收跌。
“第三季度之前，金价实现强劲上涨，因经济及政治不确定性导致对黄金需求飙升，”伦敦Sun Global Investments执行长Mihir Kapadia称。
但黄金这一避险资产在12月份累计下跌近1%，本季累计下跌约12%。
“金价12月的跌势主要归因于市场对美国经济的乐观看法，看好特朗普政府拟议的基建及支出活动，巩固了对于2017年利率及股价走升的预期，”Kapadia称。
美国期金 涨0.3%至每盎司1,161.30美元。
其他贵金属今年也料将以上涨作收。现货银 涨0.3%至每盎司16.19美元，今年料收涨17%左右。
现货铂金 涨0.4%至901美元，年度涨幅料略高于1%，将是四年来第一年收高。
现货钯金 小跌0.2%至每盎司670.40美元，但在贵金属2016年表现中名列前茅，累计涨逾19%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行