全球金市：金价上扬，将以逾9%的年涨幅结束连续三年的年线跌势

尽管11月出现大幅下滑，但金价今年至今已涨逾9%。此前曾连续三年收跌。

“第三季度之前，金价实现强劲上涨，因经济及政治不确定性导致对黄金需求飙升，”伦敦Sun Global Investments执行长Mihir Kapadia称。

但黄金这一避险资产在12月份累计下跌近1%，本季累计下跌约12%。

“金价12月的跌势主要归因于市场对美国经济的乐观看法，看好特朗普政府拟议的基建及支出活动，巩固了对于2017年利率及股价走升的预期，”Kapadia称。

美国期金 涨0.3%至每盎司1,161.30美元。

其他贵金属今年也料将以上涨作收。现货银 涨0.3%至每盎司16.19美元，今年料收涨17%左右。

现货铂金 涨0.4%至901美元，年度涨幅料略高于1%，将是四年来第一年收高。

现货钯金 小跌0.2%至每盎司670.40美元，但在贵金属2016年表现中名列前茅，累计涨逾19%。(完)

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