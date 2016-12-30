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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 15:25 BJT

金属期市：疲弱美元扶助伦铜小幅上涨，获利了结打压沪铜下滑

交易商预计，伦敦金属交易所(LME)和上海期交所2016年最后一个交易日仅有温和成交。

“今天将更多是平仓和为下周布仓，”悉尼一位交易员称。

“可以将沪铜小幅跌势归因于昨日上涨后的获利了结，但不要指望会因此有一些大规模举动，”该交易员称，“美元走势给LME带来帮助。”

美元指数 跌0.46%。

整个一年而言，铜价仍有望录得约17%涨幅，为2012年以来第一年收涨，主要归功于强于预期的中国需求及美国拟议基建支出带来的需求上涨。

其他金属交易方面，LME期铝 和期锌 周五均上涨1%，LME期锡 涨0.14%，期镍 持平。

沪铝 涨1.9%，沪锌 涨0.29%，沪镍 跌0.38%，沪锡 涨0.01%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 白云/于春红)
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