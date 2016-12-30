金属期市：疲弱美元扶助伦铜小幅上涨，获利了结打压沪铜下滑

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
交易商预计，伦敦金属交易所(LME)和上海期交所2016年最后一个交易日仅有温和成交。
“今天将更多是平仓和为下周布仓，”悉尼一位交易员称。
“可以将沪铜小幅跌势归因于昨日上涨后的获利了结，但不要指望会因此有一些大规模举动，”该交易员称，“美元走势给LME带来帮助。”
美元指数 跌0.46%。
整个一年而言，铜价仍有望录得约17%涨幅，为2012年以来第一年收涨，主要归功于强于预期的中国需求及美国拟议基建支出带来的需求上涨。
其他金属交易方面，LME期铝 和期锌 周五均上涨1%，LME期锡 涨0.14%，期镍 持平。
沪铝 涨1.9%，沪锌 涨0.29%，沪镍 跌0.38%，沪锡 涨0.01%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 白云/于春红)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行