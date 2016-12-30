国际油市：亚洲柴油年均利润触及七年低点，因供应充足且需求落后

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
荷兰咨询公司PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存在截至周四的一周增长1.6%。
PJK分析师Patrick Kulsen 表示，莱茵河水位较低，影响了中质馏分油的需求，因载驳船只能发挥30%左右的运力。
交易员表示，至少14艘远洋船舶在新加坡海域暂时存储柴油，一旦需求改善，可能会驶往欧洲。
埃及石油总公司(EGPC)求购11艘、总计3.4-3.6万吨含硫0.1%的柴油运往苏伊士运河，并求购4艘总计4.5-5.5万吨含硫0.5%的柴油前往Ain Sukhna港。
新加坡现货市场上有三笔柴油交易，没有航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/王洋; 审校 艾茂林/高琦)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行