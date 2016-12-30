国际油市：亚洲柴油年均利润触及七年低点，因供应充足且需求落后

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存在截至周四的一周增长1.6%。

PJK分析师Patrick Kulsen 表示，莱茵河水位较低，影响了中质馏分油的需求，因载驳船只能发挥30%左右的运力。

交易员表示，至少14艘远洋船舶在新加坡海域暂时存储柴油，一旦需求改善，可能会驶往欧洲。

埃及石油总公司(EGPC)求购11艘、总计3.4-3.6万吨含硫0.1%的柴油运往苏伊士运河，并求购4艘总计4.5-5.5万吨含硫0.5%的柴油前往Ain Sukhna港。

新加坡现货市场上有三笔柴油交易，没有航煤交易。(完)

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