《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月30日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透12月30日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:28时,1港元=0.89 616人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.73 8.20 2.55 南玻 11.34 6.10 2.07 深康佳 4.51 2.84 1.77 ST中华 12.60 5.11 2.75 ST中冠 10.70 4.20 2.84 深深宝 16.19 7.09 2.55 深华发 22.39 6.98 3.58 深赤湾 19.03 12.57 1.69 特力 55.27 13.46 4.58 飞亚达 13.70 7.33 2.09 一致药 66.90 46.49 1.61 业 深深房 11.17 5.72 2.18 ST盛润 8.50 6.43 1.48 深南电 11.21 5.20 2.41 深纺织 14.00 7.47 2.09 方大集 13.63 7.33 2.07 团 深国商 13.25 5.11 2.89 深赛格 11.03 4.95 2.49 宝石 11.26 6.23 2.02 小天鹅 32.32 24.48 1.47 粤高速 6.84 4.89 1.56 晨鸣纸 10.36 7.70 1.50 业 ST珠江 11.96 6.01 2.22 美菱电 6.92 4.52 1.71 器 大冷股 10.86 6.08 1.99 份 粤电力 5.32 3.63 1.64 佛山照 9.84 6.17 1.78 明 江铃汽 27.00 19.22 1.57 车 沙隆达 15.01 7.42 2.26 苏常柴 9.70 4.81 2.25 威孚高 22.44 18.45 1.36 科 古井贡 45.50 30.00 1.69 酒 ST东海 15.18 7.19 2.36 长安汽 14.94 11.09 1.50 车 京东方 2.86 2.23 1.43 鲁泰 12.81 9.31 1.54 本钢板 5.38 2.77 2.17 材 张裕 36.00 20.76 1.94 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行