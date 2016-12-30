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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 15:30 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月30日

路透12月30日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:28时,1港元=0.89
616人民币 )
    
  公司名     A股代码        B股代码      A股股价(元)   B股股价(港元)   A/B股比价
  深物业                                        18.73           8.20          2.55
                                                                      
  南玻                                          11.34           6.10          2.07
                                                                      
  深康佳                                         4.51           2.84          1.77
                                                                      
  ST中华                                        12.60           5.11          2.75
                                                                      
  ST中冠                                        10.70           4.20          2.84
                                                                      
  深深宝                                        16.19           7.09          2.55
                                                                      
  深华发                                        22.39           6.98          3.58
                                                                      
  深赤湾                                        19.03          12.57          1.69
                                                                      
  特力                                          55.27          13.46          4.58
                                                                      
  飞亚达                                        13.70           7.33          2.09
                                                                      
  一致药                                        66.90          46.49          1.61
 业                                                                   
  深深房                                        11.17           5.72          2.18
                                                                      
  ST盛润                                         8.50           6.43          1.48
                                                                      
  深南电                                        11.21           5.20          2.41
                                                                      
  深纺织                                        14.00           7.47          2.09
                                                                      
  方大集                                        13.63           7.33          2.07
 团                                                                   
  深国商                                        13.25           5.11          2.89
                                                                      
  深赛格                                        11.03           4.95          2.49
                                                                      
  宝石                                          11.26           6.23          2.02
                                                                      
  小天鹅                                        32.32          24.48          1.47
                                                                      
  粤高速                                         6.84           4.89          1.56
                                                                      
  晨鸣纸                                        10.36           7.70          1.50
 业                                                                   
  ST珠江                                        11.96           6.01          2.22
                                                                      
  美菱电                                         6.92           4.52          1.71
 器                                                                   
  大冷股                                        10.86           6.08          1.99
 份                                                                   
  粤电力                                         5.32           3.63          1.64
                                                                      
  佛山照                                         9.84           6.17          1.78
 明                                                                   
  江铃汽                                        27.00          19.22          1.57
 车                                                                   
  沙隆达                                        15.01           7.42          2.26
                                                                      
  苏常柴                                         9.70           4.81          2.25
                                                                      
  威孚高                                        22.44          18.45          1.36
 科                                                                   
  古井贡                                        45.50          30.00          1.69
 酒                                                                   
  ST东海                                        15.18           7.19          2.36
                                                                      
  长安汽                                        14.94          11.09          1.50
 车                                                                   
  京东方                                         2.86           2.23          1.43
                                                                      
  鲁泰                                          12.81           9.31          1.54
                                                                      
  本钢板                                         5.38           2.77          2.17
 材                                                                   
  张裕                                          36.00          20.76          1.94
                                                                      
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
                                      报摘
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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