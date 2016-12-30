《中国上海证交所A+B股股价对比表》--12月30日

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透12月30日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:29时,1美元=6.9 502人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.53 0.783 1.75 市北高新 20.67 1.133 2.62 大众交通 6.57 0.719 1.31 永生投资 14.03 1.619 1.25 老凤祥 37.23 3.435 1.56 S中纺机 10.38 0.525 2.84 鼎立股份 11.7 0.797 2.11 氯碱化工 14.59 0.796 2.64 双钱股份 13.44 1.008 1.92 海立股份 14.45 0.84 2.48 浦东金桥 18.56 1.486 1.80 外高桥 19.74 1.675 1.70 ST联华 10.5 1.121 1.35 锦江投资 23.12 1.482 2.24 中路股份 33.38 2.155 2.23 金山开发 35.63 1.095 4.68 海欣股份 12.93 0.828 2.25 耀皮玻璃 8.09 0.723 1.61 大江股份 9.6 0.664 2.08 上柴股份 15.79 0.858 2.65 丹化科技 7.84 0.588 1.92 上海三毛 19.98 1.395 2.06 友谊股份 14.36 1.415 1.46 上工申贝 18.82 1.148 2.36 上海机电 19.52 2.184 1.29 宝信软件 17.64 1.571 1.62 上海物贸 18.7 1.137 2.37 自仪股份 19.35 1.422 1.96 上海普天 30.58 1.374 3.20 陆家嘴 22.13 1.464 2.17 华新水泥 7.75 0.699 1.60 锦江股份 29.46 2.129 1.99 鄂尔多斯 9.49 0.981 1.39 华电能源 4.95 0.5 1.42 SST天海 8.36 0.63 1.91 大名城 8.9 0.789 1.62 东方通信 8.56 0.717 1.72 黄山旅游 16.05 1.345 1.72 开开实业 19.26 1.37 2.02 海南航空 3.26 0.609 0.77 ST轻骑 6.71 0.572 1.69 振华重工 5.1 0.498 1.47 锦州港 4.16 0.526 1.14 九龙山 6.25 0.618 1.46 凌云股份 15.11 1.128 1.93 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行