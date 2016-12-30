亚洲橡胶：东京期胶今年涨幅超过60%，为七年来最大

“随着美元走弱，上海期胶已经跨过18,000元人民币一线，而东京期胶也高于260日圆，”丰商事分析师Jiong Gu表示。

“东京的橡胶库存降至3,000吨下方，我认为这很低。理想的水平是5,000-6,000吨左右。”

他还表示，橡胶价格可能在1月进一步攀升至270-280日圆，因供给吃紧，不过在此之后市场可能开始下滑，并在6月和7月触及较低的水平。

周四出炉的路透调查显示，油价在2017年底以前料将缓步升向每桶60美元；然而强势美元、美国石油产量或将回升，以及石油输出国组织(OPEC)成员国可能不遵守减产协议，均将抑制油价续涨的空间。

周五亚洲时段，欧元跳升至三周高位，但今年或将录得跌幅。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王洋; 审校 于春红)