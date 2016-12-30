《汇市简讯》美元兑离岸人民币继续反弹，兑亚洲货币普遍走高

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
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* 美元/离岸人民币周五延续反弹势头，升至6.9735，上日收盘价在6.9660
* 波林格上升趋势通道维持完好，汇价或收在6.9631上方
* 美元/亚洲货币普遍呈现反弹，尽管10年期美债收益率走势徘徊
* 路透专访：中国经济续向好利率处升势，稳汇率“动嘴”很重要--央行参事
* 中国央行：大额和可疑交易管理新规出炉，大额现金交易报告标准降至5万
(完)
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(编译 艾茂林; 审校 高琦)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行