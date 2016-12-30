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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 15:55 BJT

《汇市简讯》美元兑离岸人民币继续反弹，兑亚洲货币普遍走高

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* 美元/离岸人民币周五延续反弹势头，升至6.9735，上日收盘价在6.9660

* 波林格上升趋势通道维持完好，汇价或收在6.9631上方

* 美元/亚洲货币普遍呈现反弹，尽管10年期美债收益率走势徘徊

* 路透专访：中国经济续向好利率处升势，稳汇率“动嘴”很重要--央行参事

* 中国央行：大额和可疑交易管理新规出炉，大额现金交易报告标准降至5万

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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