人民币衍生品：境内外美元掉期曲线均续升，两地一年掉期点差创新纪录

路透上海12月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周继续小升。交易员称，由于周内人民币流动性较之前略紧，而年末大行有出部分美元，使得美元流动性相对较为宽松，短端上升也间接推高长端；预计节后人民币流动性将转松，这或限制短端上行空间，进而限制长端升势。

他们并指出，本周离岸人民币流动性依旧偏紧。香港银行同业拆息(CNH HIBOR)利率居高不下，这也让各期限掉期 难以回落，其中离岸一年期 与境内一年期 点差扩大至逾2,900点的历史新纪录。

“客盘还是有些需求，有部分客户通过买即期和掉期来构建远期头寸，当然即期市场净购汇的量少了，央行主动干预的力度也小了，在掉期市场的干预也会少些，掉期上行的压力自然也会下降。”一中资行交易员称。

北京时间15:50，境内美元/人民币一周期掉期 报20.8点，一个月期 报96点，一年期 报655点，较上周五分别涨20.93%、24.68%和19.09%。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率再度上行；其中隔夜 大涨535个基点至12.81267%；一年期HIBOR 升12个基点至6.92467%。另外，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周五盘中一度大涨1,238个基点至16.572%，最新则报12.828%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为5.000/5.300，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.600/5.100，均较上周五小升。

中国银行间市场周五资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。交易员表示，年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响，且多数机构已提前做好头寸，流动性保持平稳。