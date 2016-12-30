人民币衍生品：境内外美元掉期曲线均续升，两地一年掉期点差创新纪录

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透上海12月30日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周继续小升。交易员称，由于周内人民币流动性较之前略紧，而年末大行有出部分美元，使得美元流动性相对较为宽松，短端上升也间接推高长端；预计节后人民币流动性将转松，这或限制短端上行空间，进而限制长端升势。
他们并指出，本周离岸人民币流动性依旧偏紧。香港银行同业拆息(CNH HIBOR)利率居高不下，这也让各期限掉期 难以回落，其中离岸一年期 与境内一年期 点差扩大至逾2,900点的历史新纪录。
“客盘还是有些需求，有部分客户通过买即期和掉期来构建远期头寸，当然即期市场净购汇的量少了，央行主动干预的力度也小了，在掉期市场的干预也会少些，掉期上行的压力自然也会下降。”一中资行交易员称。
北京时间15:50，境内美元/人民币一周期掉期 报20.8点，一个月期 报96点，一年期 报655点，较上周五分别涨20.93%、24.68%和19.09%。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率再度上行；其中隔夜 大涨535个基点至12.81267%；一年期HIBOR 升12个基点至6.92467%。另外，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周五盘中一度大涨1,238个基点至16.572%，最新则报12.828%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为5.000/5.300，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.600/5.100，均较上周五小升。
中国银行间市场周五资金面整体偏松，主要回购利率下行，不过在新年假期前交投清淡，供需均有回落。交易员表示，年底财政存款投放抵消本周公开市场净回笼影响，且多数机构已提前做好头寸，流动性保持平稳。
人民币兑美元即期 周五早盘大幅高开后升幅明显收窄，中间价则大涨近130点。交易员称，人民币开盘创半个月盘中新高后，逢低购汇盘快速涌出，大行且稳且退最终守在6.95元附近，今日料稳定在该点位附近，等待来年表现。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行