香港经济：11月访港旅客按年跌2.1%，非中国旅客升幅略扩大--旅发局

路透香港12月30日 - 香港旅游发展局周五公布数据显示，11月份整体访港旅客按年跌2.1%，跌幅较上月略低，其中内地旅客减少3.5%，非中国内地旅客则连续第三个月回升，按年增长率亦比10月略高。

月内过夜旅客人次按年回升1.9%，其中中国内地过夜旅客小幅反弹0.5%，非中国内地旅客增加4.1%。

旅发局数字指出，11月份整体访港旅客为464.7万人次，去年同期为474.9万；其中中国内地旅客占约73%，为338.9万人次。

11月份非中国内地旅客按年增1.8%，比10月份的1.1%升幅略扩大；当中短途旅客市场升3%，旅客增加最多的市场为印尼，月内升幅达21.1%。台湾为最大短途地区旅客来源，其次为南韩，月内旅客按年分别减少4.3%和增加13.8%。

月内长途旅客按年增1.7%，至42.4万。占长途旅客市场近三成的美国，月内旅客数目按年升幅扩大至5.8%，为增幅最大的长途市场。

旅发局表示，今年首11个月，整体访港旅客按年跌5.4%，达约5,132万人次，其中内地旅客跌幅7.8%，约为3,883万。

访港旅客下跌对本地零售业冲击持续，截至今年9月香港零售业总销售货值已连续19个月下滑，不过9月份的按年跌幅显着收窄至4.1%。 政府将于明天（12月1日）公布10月份的零售销售数字。（完）

浏览细节，请点选(here%20Statistics%2011%202016.pdf) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)