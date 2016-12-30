香港经济：11月访港旅客按年跌2.1%，非中国旅客升幅略扩大--旅发局

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透香港12月30日 - 香港旅游发展局周五公布数据显示，11月份整体访港旅客按年跌2.1%，跌幅较上月略低，其中内地旅客减少3.5%，非中国内地旅客则连续第三个月回升，按年增长率亦比10月略高。
月内过夜旅客人次按年回升1.9%，其中中国内地过夜旅客小幅反弹0.5%，非中国内地旅客增加4.1%。
旅发局数字指出，11月份整体访港旅客为464.7万人次，去年同期为474.9万；其中中国内地旅客占约73%，为338.9万人次。
11月份非中国内地旅客按年增1.8%，比10月份的1.1%升幅略扩大；当中短途旅客市场升3%，旅客增加最多的市场为印尼，月内升幅达21.1%。台湾为最大短途地区旅客来源，其次为南韩，月内旅客按年分别减少4.3%和增加13.8%。
月内长途旅客按年增1.7%，至42.4万。占长途旅客市场近三成的美国，月内旅客数目按年升幅扩大至5.8%，为增幅最大的长途市场。
旅发局表示，今年首11个月，整体访港旅客按年跌5.4%，达约5,132万人次，其中内地旅客跌幅7.8%，约为3,883万。
访港旅客下跌对本地零售业冲击持续，截至今年9月香港零售业总销售货值已连续19个月下滑，不过9月份的按年跌幅显着收窄至4.1%。 政府将于明天（12月1日）公布10月份的零售销售数字。（完）
浏览细节，请点选(here%20Statistics%2011%202016.pdf) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行