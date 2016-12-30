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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 16:29 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月30日

路透12月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16
:28时，1港元=0.89616人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为22.35%，低于上交易日收盘的23.07%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)    H股价格(港元)      A/H股比价
 工商银行                                      4.41             4.65            1.06
 建设银行                                      5.44             5.97            1.02
 中国银行                                      3.44             3.44            1.12
 农业银行                                      3.10             3.18            1.09
 招商银行                                     17.60            18.18            1.08
 中信银行                                      6.41             4.93            1.45
 交通银行                                      5.77             5.61            1.15
 民生银行                                      9.08             8.29            1.22
 中国人寿                                     24.09            20.20            1.33
 中国平安                                     35.43            38.80            1.02
 中国太保                                     27.77            27.05            1.15
 中信证券                                     16.06            15.76            1.14
 新华人寿                                     43.78            35.60            1.37
 海通证券                                     15.75            13.30            1.32
 华能国际                                      7.05             5.14            1.53
 大唐发电                                      3.82             2.03            2.10
 华电国际                                      4.95             3.51            1.57
 中煤能源                                      5.81             3.68            1.76
 中国神华                                     16.18            14.60            1.24
 中国石油                                      7.95             5.78            1.53
 兖州煤业                                     10.86             5.29            2.29
 中国石化                                      5.41             5.50            1.10
 上海石化                                      6.44             4.20            1.71
 中海油服                                     12.83             7.20            1.99
 仪征化纤                                      4.10             1.51            3.03
 中国铝业                                      4.22             3.20            1.47
 江西铜业                                     16.73            10.82            1.73
 洛阳钼业                                      3.72             1.89            2.20
 紫金矿业                                      3.34             2.50            1.49
 马钢股份                                      2.83             2.26            1.40
 鞍钢股份                                      5.04             4.61            1.22
 重庆钢铁                                      2.52             2.26            1.24
 海螺水泥                                     16.96            21.10            0.90
 洛阳玻璃                                     25.61             5.10            5.60
 京城机电                                     11.74             3.68            3.56
 中联重科                                      4.54             3.41            1.49
 金隅股份                                      4.46             2.68            1.86
 中国国航                                      7.20             4.95            1.62
 东方航空                                      7.07             3.55            2.22
 南方航空                                      7.02             4.03            1.94
 中国远洋                                      5.24             2.71            2.16
 中海集运                                      4.08             1.60            2.85
 中集集团                                     14.62            11.20            1.46
 中海发展                                      6.81             4.33            1.75
 宁沪高速                                      8.55             9.80            0.97
 深高速                                        8.50             6.63            1.43
 成渝高速                                      5.06             2.98            1.89
 皖通高速                                     16.49             5.97            3.08
 广深铁路                                      5.07             4.68            1.21
 中国南车                                      9.77             6.96            1.57
 中国交建                                     15.19             8.92            1.90
 中国铁建                                     11.96             9.98            1.34
 中国中铁                                      8.86             6.38            1.55
 长城汽车                                     11.06             7.24            1.70
 比亚迪                                       49.68            40.85            1.36
 广汽集团                                     23.17             9.38            2.76
 青岛啤酒                                     29.44            29.30            1.12
 白云山                                       23.98            20.05            1.33
 新华制药                                     12.40             5.24            2.64
 海信科龙                                     10.21             6.33            1.80
 南京熊猫                                     13.90             7.21            2.15
 晨鸣纸业                                     10.36             7.99            1.45
 上海医药                                     19.56            17.78            1.23
 中兴通讯                                     15.95            13.48            1.32
 东方电气                                     10.79             6.85            1.76
 潍柴动力                                      9.96            11.94            0.93
 东北电气                                      7.77             2.61            3.32
 广船国际                                     29.70            12.46            2.66
 昆明机床                                      7.97             2.63            3.38
 一拖股份                                     11.30             4.35            2.90
 北辰实业                                      4.17             2.38            1.96
 创业环保                                      8.13             4.07            2.23
 中国中冶                                      4.66             3.02            1.72
 金风科技                                     17.11            13.10            1.46
 丽珠                                         59.50            45.40            1.46
 万科                                         20.55            17.70            1.30
 郑煤机                                        7.03             4.05            1.94
 大连港                                        2.80             1.37            2.28
 山东墨龙                                      9.68             2.70            4.00
 浙江世宝                                     30.82             8.50            4.05
 复星医药                                     23.14            23.75            1.09
 光大银行                                      3.91             3.53            1.24
 东江环保                                     17.60            13.50            1.45
 上海电气                                      8.42             3.47            2.71
 广发证券                                     16.86            16.18            1.16
 华泰证券                                     17.86            14.80            1.35
 东方证券                                     15.53             7.70            2.25
 光大证券                                     15.99            12.68            1.41
 招商证券                                     16.33            12.08            1.51
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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