离岸人民币：香港11月末人民币存款跌至6,276亿，较最高水平减近四成

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透香港12月30日 - 香港金管局周五公布的数据显示，截止11月末，香港金融机构的人民币存款已跌至6,276亿元，较2014年12月末的历史最高水平下跌近四成；当月环比则减少349.36亿元。
香港的人民币存款于2014年末达到10,036亿元的峰值，此后则进入波动的过程，去年汇改后则不断萎缩。
数据并显示，11月与跨境贸易结算有关的人民币汇款额为3,906亿元，环比升812亿元。
另据路透测算，人民币兑美元 2016年全年累计跌幅达6.6%，再创有记录以来最大年度跌幅，2015年跌幅为4.5%。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行