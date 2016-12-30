离岸人民币：香港11月末人民币存款跌至6,276亿，较最高水平减近四成

路透香港12月30日 - 香港金管局周五公布的数据显示，截止11月末，香港金融机构的人民币存款已跌至6,276亿元，较2014年12月末的历史最高水平下跌近四成；当月环比则减少349.36亿元。

香港的人民币存款于2014年末达到10,036亿元的峰值，此后则进入波动的过程，去年汇改后则不断萎缩。

数据并显示，11月与跨境贸易结算有关的人民币汇款额为3,906亿元，环比升812亿元。