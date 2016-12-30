国际油市：亚洲石脑油裂解价差收于一周半低位，受供应过剩拖累

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
这些现货交易无法加以独立确认，因为买家对于他们的交易不予置评。
**汽油裂解价差回落**
亚洲汽油裂解价差从两个月高位回落，来到每桶逾10美元附近的一周低点，较上年同期下降约25%。
今年裂解价差平均每桶8.30美元，是2013年以来的最低年均水平，归咎于更多的供给。
比如中国今年就增加了炼化产能，被称为“茶壶”(teapot)炼厂的独立炼厂也向亚洲市场出口成品油。
不过中国已将授予中石油、中石化、中海油和中化的2017年第一批汽油出口配额削减到365万吨，2016年则为438万吨。
新加坡现货市场上有三笔汽油交易达成，但连续第五天没有石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 刘秀红/王洋/艾茂林; )
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行