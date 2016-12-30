国际油市：亚洲石脑油裂解价差收于一周半低位，受供应过剩拖累

这些现货交易无法加以独立确认，因为买家对于他们的交易不予置评。

**汽油裂解价差回落**

亚洲汽油裂解价差从两个月高位回落，来到每桶逾10美元附近的一周低点，较上年同期下降约25%。

今年裂解价差平均每桶8.30美元，是2013年以来的最低年均水平，归咎于更多的供给。

比如中国今年就增加了炼化产能，被称为“茶壶”(teapot)炼厂的独立炼厂也向亚洲市场出口成品油。

不过中国已将授予中石油、中石化、中海油和中化的2017年第一批汽油出口配额削减到365万吨，2016年则为438万吨。

新加坡现货市场上有三笔汽油交易达成，但连续第五天没有石脑油交易。(完)

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