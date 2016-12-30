企业并购：中国商务部附加限制性条件批准雅培收购圣犹达股权

路透北京12月30日 - 中国商务部周五发布公告，附加限制性条件批准雅培公司收购圣犹达医疗公司股权案，鉴于此项经营者集中对中国小腔血管闭合器市场具有排除、限制竞争的效果，根据雅培向商务部提交的限制性条件最终方案，商务部决定附加限制性条件批准此项集中。

收购方雅培设立于1900年，是一家全球性医疗保健公司，总部位于美国伊利诺伊州，主要从事药品、营养品、医疗器械以及诊断等业务。 被收购方圣犹达设立于1976年，是一家全球性医疗器械公司，总部位于美国明尼苏达州，主要从事心血管医疗器械等业务。 2016年4月27日，雅培和圣犹达签署了《并购协议》，雅培将收购圣犹达全部股份。交易完成后，圣犹达将成为雅培公司的全资子公司。

在审核雅培和圣犹达在中国市场所销售的全部产品后，中国商务部发现，雅培和圣犹达在中国市场唯一存在横向重叠的产品为小腔血管闭合器。

商务部根据反垄断法第二十七条规定，从相关市场的集中度、参与集中经营者的市场份额及市场控制力、市场进入的难易程度等方面，深入分析了此项经营者集中对市场竞争的影响，认为此项集中在中国小腔血管闭合器市场具有排除、限制竞争的效果，最终将损害中国消费者的利益。

商务部要求雅培和圣犹达履行如下义务：剥离圣犹达的小腔血管闭合器业务，严格按照购买协议向泰尔茂出售剥离业务并提供过渡期服务，剥离业务于雅培收购圣犹达交易完成之日起20日内完成交割。

雅培在剥离业务交割完成之日起10日内，向商务部提交剥离情况书面报告，并在其后每半年向商务部提交过渡期服务书面报告。（完）

欲浏览商务部公告全文，请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)