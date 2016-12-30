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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 17:26 BJT

中国数据：9月末对外金融净资产17,471亿美元，较6月末增5%--外管局

路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布，9月末中国对外金融净资产17,471亿美元，较6月末增加834亿美元，增幅为5%。

外管局网站新闻稿显示，9月末，中国对外金融资产64,913亿美元，对外负债47,442亿美元。

在对外金融资产中，直接投资资产、证券投资资产、金融衍生工具资产、其他投资资产、储备资产，分别占对外金融资产的20%、5%、0.1%、24%和50%。

在对外负债中，直接投资负债、证券投资负债、金融衍生工具负债、其他投资负债，分别占对外负债的62%、17%、0.1%和21%。

按SDR计值，2016年9月末，中国对外金融资产46,506亿SDR，对外负债33,989亿SDR，对外净资产12,517亿SDR。

国家外管局此前公布，6月末中国对外金融资产63,114亿美元，对外负债46,477亿美元；对外净资产16,636亿美元，较3月末增长486亿美元，增幅3%。 （完）

更多细节，请点击国家外管局网站：www.safe.gov.cn (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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