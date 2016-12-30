中国数据：9月末对外金融净资产17,471亿美元，较6月末增5%--外管局

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京12月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布，9月末中国对外金融净资产17,471亿美元，较6月末增加834亿美元，增幅为5%。
外管局网站新闻稿显示，9月末，中国对外金融资产64,913亿美元，对外负债47,442亿美元。
在对外金融资产中，直接投资资产、证券投资资产、金融衍生工具资产、其他投资资产、储备资产，分别占对外金融资产的20%、5%、0.1%、24%和50%。
在对外负债中，直接投资负债、证券投资负债、金融衍生工具负债、其他投资负债，分别占对外负债的62%、17%、0.1%和21%。
按SDR计值，2016年9月末，中国对外金融资产46,506亿SDR，对外负债33,989亿SDR，对外净资产12,517亿SDR。
国家外管局此前公布，6月末中国对外金融资产63,114亿美元，对外负债46,477亿美元；对外净资产16,636亿美元，较3月末增长486亿美元，增幅3%。 （完）
更多细节，请点击国家外管局网站：www.safe.gov.cn (发稿 李文科; 审校 张喜良)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行