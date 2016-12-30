更新版 1-台湾货币市场：短率续稳中趋跌，因年底需求低迷且央行冲销不积极

* 年底需求低迷且央行冲销不积极，短率再续降 * 元旦后利率走势将视央行态度而定 * 短票利率低位跌破0.40%，RP全面多钱 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月30日 - 台湾银行间短率周五续稳中趋跌。资金调度人员指出，今天是年 底，但市场却安静的令人心生不安，需求端静悄悄，料等到下午成交量才会扩大。 一资金调度人员表示，今天早上连一通电话都没有，就连资金需求度最高的小型票券公 司都没打来。只能等到下午拜托央行冲销，否则这一提存期滥在帐上的资金将非常惊人。 〞央行昨天也没全收，实在太过宽松了啊。〞一银行资调人员说。 另一大型票券商资调人员称，这几天都没做拆款，今日若有就是结尾数，也可以拆隔夜 资金吧。 虽然年底不像年底，但对元旦假期过后的利率走势，仍不能太过乐观。资调人员表示， 观察重点在于央行在新一提存期是不是要继续放那么多钱，此外，也要看龙头银行七天拆款 利率怎么开出。 因应农历年新钞需求，台湾银行从28日起至明年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据 央行统计，29日的通货发行数为1兆(万亿)9,186亿余台币，较上日约增加145亿。 本地时间 17:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.279 32.312 台湾加权股价指数<.TWII 9,253.50 9,153.09 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.250% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.480% 0.220-0.530% --两周拆款利率区间 0.190-0.450% 0.339-0.500% **短票利率再降** 短票方面，票券商交易员指出，今日短票成交利率低位续降，银行与大型票券商承做在 农历年前的短票利率低位跌破0.40%。 票券商表示，银行主动开出0.39%利率，对方要买逾10亿台币，但只能给1、2亿。 今日跨新历年自保短票利率承作区间主要成交在0.39-0.50%，上日在0.40-0.50%；跨农 历年自保短票利率承作区间主要成交在0.45-0.50%，上日0.45-0.56%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.499%，区间在0.42-0.52%， 成交金额26.77亿台币；前日加权平均利率为0.453%，区间在0.30-0.52%，成交金额46.87亿 台币。 台湾央行周五发行2,330.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,331.5亿台币，发 行余额减1亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)689.5亿台币；落点包括:周二5,565.3亿、周三2, 108亿、周四1,259.2亿、周五1,757亿。 拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为157亿台币，至下周一(1月2日)累计超 额准备为1兆4,933亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆6,435亿台币。 **RP全面多钱** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今日市场资金更加宽松，银行、寿险与券商 全部多钱，但没有什么券可做。 一证券商交易员表示，年底资金落点很少，几乎没有缺口。虽然想做跨农历年的生意， 但因为没有券，所以也无法做。 〞大家都来要券，但因为跨年关系，所以还是维持利率。〞一证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，由于资金浮滥，因此今日将利率下调，不过收的都是短钱 。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.30-0.33%；公司债附买回利率成 交在0.40-0.42%；跨农历年公债成交在0.33-0.36%，公司债则落在0.44-0.46%。 今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.21-0.28%，公司债附买回 利率亦同；而跨农历年公债参考利率即在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.35-0.42%。 (完) (记者 董永年；审校 乔艳红)