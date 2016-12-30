《全球汇市》欧元/美元亚洲时段“闪飙”至1.07，美元指数全年仍涨近4%

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0558 1.0859 -2.77 -2.78 1.0860 美元/日圆 116.98 116.53 +0.39 -2.76 120.30 欧元/日圆 123.51 122.23 +1.05 -5.33 130.47 美元/瑞郎 1.0171 1.0225 -0.53 +1.53 1.0018 英镑/美元 1.2301 1.2257 +0.36 -16.54 1.4738 美元/加元 1.3487 1.3500 -0.10 -2.54 1.3839 美元/离岸人民币 6.9726 6.9652 +0.11 +6.16 6.5680 澳元/美元 0.7219 0.7214 +0.07 -0.77 0.7275 新西兰元/美元 0.6951 0.6961 -0.14 +1.85 0.6825 欧元/瑞郎 1.0742 1.0728 +0.13 -1.32 1.0886 欧元/英镑 0.8582 0.8554 +0.33 +16.49 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5682 9.5686 -0.00 +4.34 9.1705 美元/挪威克朗 8.5939 8.6427 -0.56 -2.78 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/李爽/蔡美珍/于春红; 审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行