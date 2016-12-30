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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 17:57 BJT

《全球汇市》欧元/美元亚洲时段“闪飙”至1.07，美元指数全年仍涨近4%

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0558  1.0859  -2.77  -2.78  1.0860
    美元/日圆            116.98  116.53  +0.39  -2.76  120.30
    欧元/日圆         123.51  122.23  +1.05  -5.33  130.47
    美元/瑞郎            1.0171  1.0225  -0.53  +1.53  1.0018
    英镑/美元            1.2301  1.2257  +0.36 -16.54  1.4738
    美元/加元            1.3487  1.3500  -0.10  -2.54  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9726  6.9652  +0.11  +6.16  6.5680
    澳元/美元            0.7219  0.7214  +0.07  -0.77  0.7275
    新西兰元/美元        0.6951  0.6961  -0.14  +1.85  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0742  1.0728  +0.13  -1.32  1.0886
    欧元/英镑         0.8582  0.8554  +0.33 +16.49  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5682  9.5686  -0.00  +4.34  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5939  8.6427  -0.56  -2.78  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/李爽/蔡美珍/于春红; 审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)
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