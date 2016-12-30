中国房地产：京津楼市调控再升级，北京加强商品房现房销售管理

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京12月30日 - 作为中国本轮房价涨幅较大的热点城市，北京和天津房地产调控继续升级。其中北京加强商品房现房销售管理，要求开发商备案后应在三日内一次性公开销售全部房源；天津则收紧个人住房公积金（组合）贷款首付款比例，由此前20%提高到不低于30%。
北京住建委官网周五发文要求，今日起开发企业销售现房前，应到所在区房管部门办理现房销售备案，备案后应在三日内一次性公开销售全部房源，要严格执行明码标价、一房一价，销售价格不得高于申报价格。
北京市代市长蔡奇稍早表示，要精准发力，坚决抑制房地产投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长；要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期。
天津亦发布关于调整个人住房公积金（组合）贷款首付款比例的通知，将个人住房公积金（组合）贷款首付款比例政策作如下调整：职工家庭申请个人住房公积金贷款购买首套自有住房的，应支付不低于所购住房价款30%的首付款；购买第二套自有住房的，应支付不低于所购住房价款50%的首付款。
该通知自2016年12月30日起施行，2021年12月29日废止。
今年北京和天津房价涨幅可观，但9月30日收紧调控后渐趋平稳。中国国家统计局数据显示，11月北京新建商品住宅价格指数同比增长28.9%，天津同比增26.6%。
12月召开的中央经济工作会议强调，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止出现大起大落。 （完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行