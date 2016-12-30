中国社会：今年家禽禽流感疫情未扩散蔓延，禽类产品价格未受影响--农业部

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京12月30日 - 对于近期中国部分省份发生人感染H7N9流感病例，中国农业部周五称，2016年共发生10起家禽H5亚型禽流感疫情，较2015年多一起，且每起疫情均已得到及时有效处置，没有扩散蔓延。
农业部在回复路透的邮件中并表示，家禽H5亚型禽流感疫情和人感染H7N9流感病例没有对禽类产品造成影响，上周国内禽类产品价格保持平稳。
“专家分析认为，虽然个别地方可能会出现散发疫情，但全国家禽禽流感疫情总体将继续保持平稳，”农业部称。
农业部并表示，针对近期发生人感染H7N9流感病例，农业部对相关地方和市场进行了监测排查，停止活禽交易并实行休市消毒制度。
同时，还对患者所在县（区）的养禽场和活禽市场进行全面排查，对检出阳性样品市场的家禽开展应急处置和追溯，未发现家禽异常情况。
今冬以来，中国至少已有七人感染H7N9禽流感，两人死亡。（完） (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行