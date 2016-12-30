中国社会：今年家禽禽流感疫情未扩散蔓延，禽类产品价格未受影响--农业部

路透北京12月30日 - 对于近期中国部分省份发生人感染H7N9流感病例，中国农业部周五称，2016年共发生10起家禽H5亚型禽流感疫情，较2015年多一起，且每起疫情均已得到及时有效处置，没有扩散蔓延。

农业部在回复路透的邮件中并表示，家禽H5亚型禽流感疫情和人感染H7N9流感病例没有对禽类产品造成影响，上周国内禽类产品价格保持平稳。

“专家分析认为，虽然个别地方可能会出现散发疫情，但全国家禽禽流感疫情总体将继续保持平稳，”农业部称。

农业部并表示，针对近期发生人感染H7N9流感病例，农业部对相关地方和市场进行了监测排查，停止活禽交易并实行休市消毒制度。

同时，还对患者所在县（区）的养禽场和活禽市场进行全面排查，对检出阳性样品市场的家禽开展应急处置和追溯，未发现家禽异常情况。