企业并购：美国当局亮绿灯放行，中国美的收购德国库卡条件已成熟

* 美的称，收购库卡的条件现已完全满足

* 并称交易将于1月初完成

* 库卡称，已收到美国当局许可

路透法兰克福12月30日 - 中国家电制造商美的 称，将在1月上半月完成对德国机器人制造商库卡 的收购交易，此前美国当局为该交易亮起绿灯。

美的5月份对库卡发出45亿欧元(50亿美元)的收购要约。美的称，德国市场监管机构已批准该交易，使其可从1月份开始得以控制库卡94.55%的投票股权。

库卡周五在另一份声明中称，该交易现在可以继续推进。

“2016年12月29日，美国外资审议委员会(CFIUS)及国务院防务贸易管制事务处(DDTC)批准了针对库卡的收购交易，”库卡称。