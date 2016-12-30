企业并购：美国当局亮绿灯放行，中国美的收购德国库卡条件已成熟

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
* 美的称，收购库卡的条件现已完全满足
* 并称交易将于1月初完成
* 库卡称，已收到美国当局许可
路透法兰克福12月30日 - 中国家电制造商美的 称，将在1月上半月完成对德国机器人制造商库卡 的收购交易，此前美国当局为该交易亮起绿灯。
美的5月份对库卡发出45亿欧元(50亿美元)的收购要约。美的称，德国市场监管机构已批准该交易，使其可从1月份开始得以控制库卡94.55%的投票股权。
库卡周五在另一份声明中称，该交易现在可以继续推进。
“2016年12月29日，美国外资审议委员会(CFIUS)及国务院防务贸易管制事务处(DDTC)批准了针对库卡的收购交易，”库卡称。
美的已与库卡达成长期协议，将维持库卡现有总部及管理层，并称将允许库卡独立运营，并帮助库卡在中国实现扩张，借此来安抚库卡员工。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行