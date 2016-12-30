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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 18:37 BJT

东南亚股市：多数收高，泰国创下四年来最大年度涨幅

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.37     0.80   +0.23   +4.97   332.82
    新加坡                     2880.76    -8.39   -0.29   -0.07  2882.73
    马来西亚                  1641.73     3.80   +0.23   -3.00  1692.51
    泰国                      1542.94     5.13   +0.33  +19.79  1288.02
    印尼                      5296.71    -5.86   -0.11  +15.32  4593.01
    菲律宾                        0.00     0.00   +0.00 -100.00  6952.08
    越南                        664.87     0.15   +0.02  +14.82   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 王洋)
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