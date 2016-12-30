版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 18:46 BJT

标题新闻：鸿海与夏普组建的合资公司称将在中国投资610亿元人民币建设一座工厂，生产LCD显示屏

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐