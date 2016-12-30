欧洲已公布经济指标--2016/12/30

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f 0.1 f +0.9 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 11月 -0.1 f +0.2% f +0.6 f 英国 11月 +0.2 +0.1 +1.2 德国 11月 +0.1 f +0.2 f +0.8 f 法国(HICP) 11月 持平 f 持平 f +0.7 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 f +0.2 f +0.1 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 10月 +0.8 +0.1 r -0.4 英国 11月 持平 u +0.7 ur +2.3 u 德国 11月 +0.3 +0.7 +0.1 法国 11月 +0.8 +0.8 -0.2 意大利 11月 -0.1 -0.1 r -0.3 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 10月 9.8 9.9 r 英国 8-10月 4.8 4.9 德国 11月 6.0 @ 6.0 @ 法国 第三季 10.0 9.9 r 意大利 10月 11.6 11.7 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。