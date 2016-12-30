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亚洲 | 2016年 12月 30日 星期五 19:29 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货本年上涨25.1%，创2010年以来最大年度升幅

路透吉隆坡12月30日 - 马来西亚棕榈油期货周五尾盘走升，本年度以25.1%的涨幅作收，创下2010年以来最大年度涨幅。

其它相关棕榈油产品也录得六年来最大年度涨幅。

指标3月棕榈油期货 收高0.1%报每吨3,109马币(693.28美元)。本月上涨1.2%。

成交量为42,869口。

“接近新年长假期，市场在空头回补，”一位马来西亚的交易员说，并称供给吃紧可能进一步提振价格。

“我们预计价格将再度反弹，因进入季节性产出低迷期。库存将比现在还低。”

官方数据显示，马来西亚11月棕榈油产出下降6.1%至157万吨。月末库存上升5.2%至166万吨。

交易员表示，年底雨季的降雨也会影响收获，引发供给紧张。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油目标位在3,014马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 上涨0.3%。中国大商所5月豆油合约 则下降0.2%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
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