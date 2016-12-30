马来西亚期市：棕榈油期货本年上涨25.1%，创2010年以来最大年度升幅

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透吉隆坡12月30日 - 马来西亚棕榈油期货周五尾盘走升，本年度以25.1%的涨幅作收，创下2010年以来最大年度涨幅。
其它相关棕榈油产品也录得六年来最大年度涨幅。
指标3月棕榈油期货 收高0.1%报每吨3,109马币(693.28美元)。本月上涨1.2%。
成交量为42,869口。
“接近新年长假期，市场在空头回补，”一位马来西亚的交易员说，并称供给吃紧可能进一步提振价格。
“我们预计价格将再度反弹，因进入季节性产出低迷期。库存将比现在还低。”
官方数据显示，马来西亚11月棕榈油产出下降6.1%至157万吨。月末库存上升5.2%至166万吨。
交易员表示，年底雨季的降雨也会影响收获，引发供给紧张。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油目标位在3,014马币。
芝加哥期货交易所(CBOT)-3月豆油期货 上涨0.3%。中国大商所5月豆油合约 则下降0.2%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。