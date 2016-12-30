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市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 22:35 BJT

美国热股：制药商Mylan称其推出了药品concerta的仿制药，盘初上扬近2%

路透12月30日 - 制药商Mylan 称其推出了药品concerta的仿制药。该药品是强生旗下Janssen开发的，用于治疗注意力缺陷多动障碍。

MYLAN周四收报37.78美元，周五盘初上扬1.71%，报38.02美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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