《全球主要央行动态》---12月29日-1月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月29日-1月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。会议记录显示，候任总统特朗普作出的减税、基建支出和放松监管承诺，引发联储内部观点普遍发生转变。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔在接受德国一家报纸访问时称，央行未讨论结束资产购买计划的问题。不过，他表示，这迟早会在未来某个时点发生。“目前还没有将资产购买规模削减至零的计划。欧洲央行管委会甚至没有讨论过这个问题。未来需要讨论货币政策正常化，但在启动讨论时需要谨慎，”他在接受证券报访问时说。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，2017年欧洲通胀率可能将低于欧洲央行目标，尽管能源价格持稳或上涨可能会带动通胀率明显上升。“因此也可以预期欧洲央行仍将维持宽松货币政策，但并不是无限期的。”诺沃特尼说道。

**日韩**

日本经济新闻报导，日本央行总裁黑田东彦表示，随着全球不利因素消退，他预计日本经济明年将稳步复苏。黑田东彦在日经刊出的专访中表示，“必要时我们可以采取许多举措”来刺激经济增长。但他指出，全球经济前景向好、日股上扬以及日圆过度上涨的势头逆转，将使日本经济明年得以维持稳步复苏。

日本央行公布1月购债操作规模维持现状。央行公布，1月购债规模与当前持平，计划在1月初次购债活动中购买1,100亿日圆25年期及更长期限的日债。

韩国央行总裁李柱烈称，在可预见的未来，由于经济或将持续低增长，而且金融市场动荡可能加剧，货币政策应该保持宽松。他并强调维持金融市场及家庭债务稳定的重要性。

**大中华地区**

中国央行行长周小川强调，2017年将保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定；他并要求相关人员围绕外汇储备维护国际收支的基本职能，做好外储经营管理工作。

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度保持中性；并灵活运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国经济的各项指标2016年下半年以来均不断好转，预计明年上半年经济仍将维持较好走势。对此，中国人民银行参事盛松成认为，从经济指标和市场反应看，中国利率已处于上升趋势，降息已不可能。他日前在接受路透专访时并表示，人民币汇率是真正的“人无贬基”（没有贬值基础），但受实需购汇需求和贬值预期形成的共振影响，却遭遇实实在在的“跌跌不休”；他认为管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，以实际行动赢得市场信心，预计明年上半年跌幅有限。

针对央行最新发布的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，中国央行研究局首席经济学家马骏表示，新管理办法对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。

台湾央行总裁彭淮南称，台湾目前需求迟缓，通膨压力相对温和，必要时央行将采取妥适的货币政策。他并指出，通常物价要超过2%，央行才会采取行动，而可能的措施包括：利率、货币调整、选择性信用管制。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......