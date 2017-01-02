重温稿-中国外汇：完善个人外汇信息申报管理，个人年度购汇额度未变--外管局

路透北京1月1日 - 中国国家外汇管理局周六晚间表示，近日对个人外汇信息申报管理进行完善，细化申报内容，强化银行真实性、合规性审核责任，但不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。

外管局网站刊登的答记者问称，境内个人凭有效身份证件进行真实性购汇需求申报后，直接在银行办理年度便利化额度之内的购汇；便利化额度之外的经常项目购汇，凭有交易金额的真实性证明材料办理，不存在任何障碍。

外管局有关负责人表示，此次完善申报管理，包括细化申报内容，明晰个人购付汇应遵循的规则和相应的法律责任。个人办理购汇业务时应认真阅读并如实、完整申报，作出承担相应法律责任的承诺。

要强化银行真实性、合规性审核责任。要求银行加强合规性管理，认真落实展业原则，完善客户身份识别。按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》报告大额及可疑交易。对于存在误导个人购付汇、真实性审核不严、协助个人违规购付汇、未按规定报告大额和可疑交易等行为，监管部门将依法予以处理。

此外，对个人申报进行事中事后抽查并加大惩处力度。虚假申报、骗汇、欺诈、违规使用和非法转移外汇资金等违法违规行为，将被列入“关注名单”，在未来一定时期内限制或者禁止购汇，依法纳入个人信用记录、予以行政处罚、进行反洗钱调查、移送司法机关处理等。

外管局指出，过去，中国国际收支个人购汇中存在一些漏洞，致使部分违规、欺诈、洗钱等行为时有发生，包括利用经常项目从事资本项目交易(比如海外购房和投资等)，还在一定程度上助长了地下钱庄等违法行为，这扰乱了正常交易秩序，也对广大遵守个人购汇规定的居民形成了利益侵蚀。

在改进个人购汇事项申报统计后，外汇管理部门可据此加强事后核查，对有关违规违法行为加强管理和处置。

中国央行周五发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度，显示中国正在收紧境内和跨境资金交易监管的缰绳。

**人民币仍是稳定的强势货币**

对于目前部分个人在境内配置外币资产或购买外币理财的现象，外管局负责人表示，个人在境内配置外币资产的选择面较窄，只能持有外币存款或购买品种有限的外币理财。

目前主要发达经济体利率水平仍处于低位，欧、日实施“零利率”政策，美国的利率水平也较低，外币存款利息和外币理财收益率都明显低于人民币存款和理财。且国际汇市波动频繁，人民币有效汇率基本稳定，对美元汇率双向波动，市场主体持有外币资产的收益还面临很大的不确定性和风险。

相比之下，目前人民币利率水平仍明显高于其他主要货币，境内人民币理财产品的收益率相对较高，产品种类非常丰富，也是投资者更为熟悉的市场，能够满足市场主体多元化的资产配置需求。市场主体要树立正确的风险意识，克服从众心理，根据自身实际需要，谨慎理性投资。

“从我国经济基本面、境内外利差，以及人民币汇率的长期表现看，人民币在全球货币体系中仍是稳定的强势货币，人民币汇率有条件继续在合理均衡水平上保持基本稳定。”该负责人说。

该负责人并表示，新的一年，外管局将强化外汇市场监管，严厉打击外汇违规违法行为，坚决维护外汇市场健康稳定。

外管局将加大对个人购付汇申报事项的事后抽查和检查力度，提高对个人申报信息和交易数据的监测、分析、筛选、审查频率。加大惩处强度，提高违规违法行为成本。对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱、违规使用和非法转移外汇资金的个人列入“关注名单”，在未来一定时期内限制或者禁止购汇，纳入个人信用记录。

近期人民币汇率波动频频、外汇储备逼近3万亿美元关口，市场普遍担心中国资本外流压力或将加大。对此，国家外管有关负责人稍早表示，目前未发现企业和个人购汇意愿激增，跨境资金流动总体相对稳定，仍有保持平稳运行的基础。