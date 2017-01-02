《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 87.81 +0.48 +0.55 1869747 京东 25.44 -0.20 -0.78 3531505 新浪 60.79 -1.34 -2.16 927360 搜狐 33.89 -0.34 -0.99 249582 网易 215.34 -7.66 -3.43 677449 百度 164.41 -2.09 -1.26 1502967 台湾 台湾积体电路 28.75 -0.38 -1.30 1386615 联电 1.75 +0.00 +0.00 381836 日月光 5.04 -0.04 -0.79 99704 矽品精密 7.30 +0.12 +1.67 333966 和信超媒体 2.92 +0.01 +0.34 30376 友达 3.54 -0.03 -0.84 135176 中华电信 31.55 +0.01 +0.03 58640 台湾国际航电 48.49 -0.52 -1.06 750711 香港 中国移动 52.43 -0.10 -0.19 155065 中国联通 11.55 -0.04 -0.35 55454 中国电信 46.13 -0.22 -0.47 7621 中芯国际 7.62 +0.06 +0.79 50561 电讯盈科 5.38 +0.02 +0.30 8297 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 王丽鑫)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。