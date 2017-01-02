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亚洲 | 2017年 1月 3日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          87.81    +0.48    +0.55   1869747
    京东                25.44    -0.20    -0.78   3531505
    新浪              60.79    -1.34    -2.16    927360
    搜狐              33.89    -0.34    -0.99    249582
    网易             215.34    -7.66    -3.43    677449
    百度             164.41    -2.09    -1.26   1502967
    
    台湾
    台湾积体电路       28.75    -0.38    -1.30   1386615
    联电                1.75    +0.00    +0.00    381836
    日月光              5.04    -0.04    -0.79     99704
    矽品精密           7.30    +0.12    +1.67    333966
    和信超媒体         2.92    +0.01    +0.34     30376
    友达                3.54    -0.03    -0.84    135176
    中华电信           31.55    +0.01    +0.03     58640
    台湾国际航电      48.49    -0.52    -1.06    750711
    
    香港
    中国移动           52.43    -0.10    -0.19    155065
    中国联通           11.55    -0.04    -0.35     55454
    中国电信           46.13    -0.22    -0.47      7621
    中芯国际            7.62    +0.06    +0.79     50561
    电讯盈科         5.38    +0.02    +0.30      8297
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 王丽鑫)
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