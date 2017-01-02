版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 06:19 BJT

全球贵金属：12月30日SPDR黄金持仓下降0.14%，或1.19吨

路透12月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周五其黄金持仓量下降0.14%至822.17吨，周四为823.36吨。

    以盎司计算，黄金持仓量 从26,471,702.02盎司降至
 26,433,584.87盎司。(完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐