日韩经济指标预测--1月3日-1月10日****

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月2日当周 1月3日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,719.9 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 11月 -- 盈余60.1 1月4日(三) 0030 日本日经制造业PMI 12月 -- 51.9 1月5日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,167 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,141 1月6日(五) 0000 日本加班工资 11月 -- -1.4% 1月9日当周 1月9日(一) 暂无重要经济数据预定公布 1月10日(二) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 40.9 2300 韩国失业率 12月 -- 3.6% 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,193 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。