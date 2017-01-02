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亚洲 | 2017年 1月 3日 星期二 06:30 BJT

****日韩经济指标预测--1月3日-1月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值 
   
    
    1月2日当周
    
    1月3日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       12月        --       3,719.9
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     11月        --      盈余60.1
  
    
    1月4日(三)
    0030 日本日经制造业PMI                          12月        --          51.9
    
    1月5日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     卖超2,167
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超1,141
    
    
    1月6日(五)
    0000 日本加班工资                               11月        --         -1.4%
    
    1月9日当周
     
    1月9日(一)
    暂无重要经济数据预定公布
    
    1月10日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         12月        --         40.9
    2300 韩国失业率                                 12月        --         3.6%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       12月        --       12,193
    (完)

      
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