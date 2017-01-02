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市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 06:39 BJT

《美国重要政经日程》－1月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1445 - 美国12月Markit制造业PMI

1500 - 美国11月建筑支出

1500 - 美国12月供应管理协会(ISM)制造业PMI

-- - 财政部标售四周、13周、26周和52周期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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