韩国数据：12月日经/MARKIT制造业PMI升至49.4，新出口订单跳增

港报社评：葛咸城非蝙蝠侠，民企难敌先天缺陷--信报5月25日
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
路透首尔1月2日 - 周一公布的一项民间调查显示，韩国12月制造业活动连续第五个月萎缩，不过收缩幅度收窄，这说明该国制造业长期以来的低迷局面可能正在缓解。
韩国12月日经/MARKIT经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)为49.4 ，高于11月的48.0。
虽然12月指数仍低于50的荣枯分水岭，但已是7月以来最高，得益于新出口订单跳增。
新出口订单分项指数跳升至51.6，为五个月来首次显示扩张，且为2015年1月以来的高位，当时亦为51.6。
“12月新出口订单以近两年来最快速度增长。企业提及对印度、泰国、中国和欧洲的贸易额上升，”日经/Markit在声明中称。
不过仍有60%的受访者表示，产出相较于前月没有变化，一些人指出政局不稳定是一个影响因素。
韩国总统朴槿惠及其助手正因干政丑闻而接受特别检察官的调查，引发外界对该国权力真空的担忧，并打击企业信心。该国制造业者本就已面对企业重组的重重挑战。
调查显示，制造业12月裁员速度为两年多以来最快，且为连续第四个月减少员工数量。(完)
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。