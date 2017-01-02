韩国数据：12月日经/MARKIT制造业PMI升至49.4，新出口订单跳增

路透首尔1月2日 - 周一公布的一项民间调查显示，韩国12月制造业活动连续第五个月萎缩，不过收缩幅度收窄，这说明该国制造业长期以来的低迷局面可能正在缓解。

韩国12月日经/MARKIT经季节调整制造业采购经理人指数(PMI)为49.4 ，高于11月的48.0。

虽然12月指数仍低于50的荣枯分水岭，但已是7月以来最高，得益于新出口订单跳增。

新出口订单分项指数跳升至51.6，为五个月来首次显示扩张，且为2015年1月以来的高位，当时亦为51.6。

“12月新出口订单以近两年来最快速度增长。企业提及对印度、泰国、中国和欧洲的贸易额上升，”日经/Markit在声明中称。

不过仍有60%的受访者表示，产出相较于前月没有变化，一些人指出政局不稳定是一个影响因素。

韩国总统朴槿惠及其助手正因干政丑闻而接受特别检察官的调查，引发外界对该国权力真空的担忧，并打击企业信心。该国制造业者本就已面对企业重组的重重挑战。