版本:
中国
债券 | 2017年 1月 3日 星期二 07:07 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日        发行种类                 宣布日         结算日
 01/03/2017    四周期国库券             12/29/2016     01/05/2017 
 01/03/2017    13周和26周期国库券       12/29/2016     01/05/2017 
 01/03/2017    52周期国库券             12/29/2016     01/05/2017 
 01/09/2017    13周和26周期国库券       01/05/2017     01/12/2017
 01/10/2017    三年期公债               01/05/2017     01/17/2017
 01/10/2017    四周期国库券             01/09/2017     01/12/2017
 01/11/2017    10年期公债               01/05/2017     01/17/2017
 01/12/2017    30年期公债               01/05/2017     01/17/2017
 01/17/2017    四周期国库券             01/12/2017     01/19/2017
 01/17/2017    13周和26周期国库券       01/12/2017     01/19/2017
 01/19/2017    10年期公债               01/12/2017     01/31/2017
 01/23/2017    13周和26周期国库券       01/19/2017     01/26/2017
 01/24/2017    两年期公债               01/19/2017     01/31/2017
 01/24/2017    四周期国库券             01/23/2017     01/26/2017
 01/25/2017    两年期浮息债券           01/19/2017     01/31/2017
 01/25/2017    五年期公债               01/19/2017     01/31/2017
 01/26/2017    七年期公债               01/19/2017     01/31/2017
 01/30/2017    13周和26周期国库券       01/26/2017     02/02/2017
 01/31/2017    52周期国库券             01/26/2017     02/02/2017   
                                                       
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)  
    
      
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DIARYC
N]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/EURC
N]
    日本公债市场             英国公债市场              [GB/C
N]
    台湾债市                 中国债市                  [CN/C
N]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#EUBMK
=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王琛；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐