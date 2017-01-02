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市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 07:56 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月27日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(401,513口)
    206,538  108,195   55,836   89,975  210,942  352,349  374,973   49,164  26,540
    
    较12月20日变动(未平仓合约：增加2,852口)
    
    -12,529    3,962   11,494    2,015  -11,040      980    4,416    1,872  -1,564
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       51.4     26.9     13.9     22.4     52.5     87.8     93.4     12.2     6.6
    
    各类交易商数量(总计为312家)
        150       89       81       49       47      234      187
    (完)
    
  
 (编译 杜明霞；审校　龚芳)
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