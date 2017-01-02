版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 07:56 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓
状况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,037,834口)
    608,865  163,933  719,247  609,540  1068910  1937652  1952090  100,182  85,744 
    
    较12月20日变动(未平仓合约：增加8,027口)
    
      5,161   -3,110   22,489  -21,704  -16,431    5,946    2,948    2,081   5,079
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.9      8.0     35.3     29.9     52.5     95.1     95.8      4.9     4.2
    
    各类交易商数量(总计为410家)
        152       93      171      100      123      349      321
    (完)   
    
  
 (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐