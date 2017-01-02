版本:
中国
货币新闻 | 2017年 1月 3日 星期二 07:55 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(677,946口)
    204,189   70,456   87,047  334,584  404,852  625,820  562,355   52,126 115,591
    
    较12月20日变动(未平仓合约：减少38,628口)
    
    -20,171  -17,330   -8,387  -12,295  -17,282  -40,853  -42,999    2,225   4,371
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.1     10.4     12.8     49.4     59.7     92.3     82.9      7.7    17.1
    
    各类交易商数量(总计为574家)
        167      111      148      177      227      433      433
    (完)                   

  
 (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐