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市场报道 | 2017年 1月 3日 星期二 07:55 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月27日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月27日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(243,809口)
    120,473   20,207   20,057   86,826  194,865  227,356  235,129   16,453   8,680
    
    较12月20日变动(未平仓合约：减少80口)
    
     -1,032   -1,279    1,952     -265      375      655    1,048     -735  -1,128
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       49.4      8.3      8.2     35.6     79.9     93.3     96.4      6.7     3.6
    
    各类交易商数量(总计为293家)
        146       55       66       56       68      235      160
    (完)
    
  

 (整理 张若琪 审校 杜明霞)
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